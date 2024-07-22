Армия обороны Израиля нанесла удары по 35 целям в секторе Газа

В ходе боевых действий уничтожены десятки террористов, в том числе в районе Тель-эль-Султана, продолжаются оперативные действия в районе Рафаха. Кроме того, военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по ракетной установке, нацеленной на территорию еврейского государства. Отмечается, что ликвидирован террорист Сейду, который состоял в военном подразделении «Нухба». Он участвовал во вторжении в Израиль осенью прошлого года и организовал многочисленные нападения на ЦАХАЛ на территории анклава, говорится в сообщении.