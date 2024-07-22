Армия обороны Израиля нанесла удары по 35 целям в секторе Газа
В секторе Газа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары примерно по 35 целям, включая военные сооружения, террористов и используемые ими объекты инфраструктуры. В частности, уничтожен член военного крыла палестинской группировки «Хамас» Мухаммад Абу Сейду, который участвовал в нападении на еврейское государство 7 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В ходе боевых действий уничтожены десятки террористов, в том числе в районе Тель-эль-Султана, продолжаются оперативные действия в районе Рафаха. Кроме того, военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по ракетной установке, нацеленной на территорию еврейского государства. Отмечается, что ликвидирован террорист Сейду, который состоял в военном подразделении «Нухба». Он участвовал во вторжении в Израиль осенью прошлого года и организовал многочисленные нападения на ЦАХАЛ на территории анклава, говорится в сообщении.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».