На Украине разбился самолет К-10 Swift летного университета ВСУ
На Украине разбился легкомоторный самолет К-10 Swift, им управлял курсант летного университета имени Кожедуба воздушных сил ВСУ.
Причины инцидента, произошедшего в Харькове, устанавливаются. Курсант погиб.
«На месте авиационного происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты воздушных сил ВСУ», – рассказали в университете (цитата по украинскому изданию «Страна»).
В июле Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении украинских самолетов в результате обстрела аэродромов. В частности, 2 июля ведомство отчиталось об уничтожении пяти истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области.