На Украине разбился самолет К-10 Swift летного университета ВСУ

В июле Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении украинских самолетов в результате обстрела аэродромов. В частности, 2 июля ведомство отчиталось об уничтожении пяти истребителей ВСУ на аэродроме «Миргород» в Полтавской области.