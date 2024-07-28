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Находящиеся в плену морпехи с «Азовстали» попросили Киев обменять их

Ведомости

Украинские морпехи с «Азовстали», которые больше двух лет находятся в российском плену, записали видеообращение к руководству в Киеве с требованием их обменять. Видеозапись с участием морпехов опубликовало «РИА Новости».

Морпехи, уже 27-й месяц будучи в плену, наблюдают, как обменивают других украинских военных, рассказал старший лейтенант Алексей Собчук. Военный пожаловался, что «меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть, полгода».

«Очень интересно получается то, что руководство бригады, которое, в принципе, попало в плен еще раньше, чем мы, потому что просто бросило бригаду, – уже находится на Украине и, скорее всего, продолжает дальше принимать решения, а мы из-за них практически тут оказались», – сказал пленный.

Он добавил, что единственным способом выжить было сдаться в плен.

В апреле 2022 г., Минобороны России сообщило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты военно-морских сил Украины. До этого сообщалось о массовой сдаче еще почти 300 военнослужащих этой бригады. 

Боевики полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), которых российские войска также захватили в Мариуполе, освободились из плена в 2022 г. По утверждению украинской стороны, Москва тогда передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. 8 июля 2023 г. Зеленский заявил о своем возвращении из Турции на Украину вместе с пятью главарями «Азова».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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