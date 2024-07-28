Находящиеся в плену морпехи с «Азовстали» попросили Киев обменять их

Боевики полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), которых российские войска также захватили в Мариуполе, освободились из плена в 2022 г. По утверждению украинской стороны, Москва тогда передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. 8 июля 2023 г. Зеленский заявил о своем возвращении из Турции на Украину вместе с пятью главарями «Азова».