Находящиеся в плену морпехи с «Азовстали» попросили Киев обменять их
Украинские морпехи с «Азовстали», которые больше двух лет находятся в российском плену, записали видеообращение к руководству в Киеве с требованием их обменять. Видеозапись с участием морпехов опубликовало «РИА Новости».
Морпехи, уже 27-й месяц будучи в плену, наблюдают, как обменивают других украинских военных, рассказал старший лейтенант Алексей Собчук. Военный пожаловался, что «меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть, полгода».
«Очень интересно получается то, что руководство бригады, которое, в принципе, попало в плен еще раньше, чем мы, потому что просто бросило бригаду, – уже находится на Украине и, скорее всего, продолжает дальше принимать решения, а мы из-за них практически тут оказались», – сказал пленный.
Он добавил, что единственным способом выжить было сдаться в плен.
В апреле 2022 г., Минобороны России сообщило, что в Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты военно-морских сил Украины. До этого сообщалось о массовой сдаче еще почти 300 военнослужащих этой бригады.
Боевики полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), которых российские войска также захватили в Мариуполе, освободились из плена в 2022 г. По утверждению украинской стороны, Москва тогда передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. 8 июля 2023 г. Зеленский заявил о своем возвращении из Турции на Украину вместе с пятью главарями «Азова».