Путин встретился с иностранными участниками празднования Дня ВМФ
Президент России Владимир Путин встретился с главами иностранных делегаций, которые принимают участие в праздновании Дня Военно-морского флота (ВМФ). В Санкт-Петербурге в здании Адмиралтейства собрались представители более 30 зарубежных государств, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин в приветствии к гостям заявил, что морская служба требует особых человеческих качеств и «особого склада души». Море, по его словам, создает такие трудности, с которыми в рядовой жизни люди не сталкиваются.
«Но если военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки, собираются вместе – это очень хороший знак. Это знак того, что военные люди, которые собираются вместе, стремятся к миру, стремятся к сотрудничеству, к взаимопониманию», – сказал глава государства.
Путин 28 июля по случаю Дня ВМФ принял в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад. В мероприятии приняли участие 20 кораблей и катеров, одна подлодка и 2500 моряков.
Для участия в параде в Петербург в том числе прибыли корабли ВМС дружественных стран – эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» военно-морских сил КНР, учебный корабль «Ла Суммам» военно-морских сил Алжирской народно-демократической республики, а также фрегат «Табар» военно-морских сил Индии. Президент на катере приветствовал экипажи иностранных кораблей.