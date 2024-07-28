Путин встретился с иностранными участниками празднования Дня ВМФ

«Но если военные люди, тем более люди с особым характером, военные моряки, собираются вместе – это очень хороший знак. Это знак того, что военные люди, которые собираются вместе, стремятся к миру, стремятся к сотрудничеству, к взаимопониманию», – сказал глава государства.