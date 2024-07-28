Эрдоган шлепнул по щеке мальчика за отказ целовать его руку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган слегка шлепнул по щеке мальчика, который не стал с первого раза целовать его руку. Видеозапись инцидента опубликована в Youtube-канале местного агентства Anadolu.
Мероприятие проходило в Ризе, Эрдоган был на сцене в сопровождении других чиновников, в это время к нему подбежал маленький мальчик и взял его за руку, однако он не стал ее целовать, из-за чего получил пощечину. Затем мальчик все-таки поцеловал руку президента Турции и приложился к ней лбом.
27 июля Эрдоган призвал президента Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса извиниться за то, что он не приехал в Турцию, хотя Анкара его приглашала выступить в парламенте.