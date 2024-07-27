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Эрдоган призвал президента Палестины извиниться за отказ от посещения Турции

Ведомости

Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас не приехал в Турцию, хотя Анкара его приглашала, поэтому он должен извиниться, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. 

«Господин [Махмуд] Аббас не приехал, хотя мы его приглашали. Он должен сначала извиниться перед нами. Мы пригласили его, а он не приехал. Посмотрим, сможет ли приехать», – заявил Эрдоган (цитата по Anadolu).

Таким образом он ответил на упреки некоторых парламентариев, уточнив, что приглашал Аббаса выступить в парламенте Турции.

Кроме того, Эрдоган в очередной раз выразил поддержку жителям разрушенного сектора Газа, призвав США отказаться от военной поддержки Израиля.

23 июля заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что Аббас посетит Россию до конца лета – примерно в середине августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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