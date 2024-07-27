Эрдоган призвал президента Палестины извиниться за отказ от посещения Турции
Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас не приехал в Турцию, хотя Анкара его приглашала, поэтому он должен извиниться, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Господин [Махмуд] Аббас не приехал, хотя мы его приглашали. Он должен сначала извиниться перед нами. Мы пригласили его, а он не приехал. Посмотрим, сможет ли приехать», – заявил Эрдоган (цитата по Anadolu).
Таким образом он ответил на упреки некоторых парламентариев, уточнив, что приглашал Аббаса выступить в парламенте Турции.
Кроме того, Эрдоган в очередной раз выразил поддержку жителям разрушенного сектора Газа, призвав США отказаться от военной поддержки Израиля.
23 июля заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что Аббас посетит Россию до конца лета – примерно в середине августа.