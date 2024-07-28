Гутерриш осудил ракетный удар по Голанским высотам
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил ракетный удар по Голанским высотам, которые контролирует Израиль, из-за которого погибло 12 человек.
«Генеральный секретарь осуждает вчерашнее убийство 12 гражданских лиц, в основном детей и подростков, в друзской деревне Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанах», – сказано в заявлении ООН. При этом в организации не стали указывать, кто несет ответственность за атаку.
Гутерриш также призвал стороны конфликта к сдержанности и выразил соболезнования семьям погибших.
Вечером 27 июля по друзской деревне Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 12 человек, включая несовершеннолетних. Израиль обвинил в атаке ливанское военно-политическое движение «Хезбалла», однако последнее заявило о непричастности к инциденту, указав, что взрыв произошел после падения израильской противоракеты.
После атаки власти Израиля пригрозили нанести сокрушительный удар по «Хезболле» и Ливану в целом вплоть до начала полномасштабной войны, правительства некоторых европейских стран уже призвали своих граждан покинуть территорию Ливана.