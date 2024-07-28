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Гутерриш осудил ракетный удар по Голанским высотам

Ведомости

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил ракетный удар по Голанским высотам, которые контролирует Израиль, из-за которого погибло 12 человек.

«Генеральный секретарь осуждает вчерашнее убийство 12 гражданских лиц, в основном детей и подростков, в друзской деревне Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанах», – сказано в заявлении ООН. При этом в организации не стали указывать, кто несет ответственность за атаку.

Гутерриш также призвал стороны конфликта к сдержанности и выразил соболезнования семьям погибших.

Вечером 27 июля по друзской деревне Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 12 человек, включая несовершеннолетних. Израиль обвинил в атаке ливанское военно-политическое движение «Хезбалла», однако последнее заявило о непричастности к инциденту, указав, что взрыв произошел после падения израильской противоракеты.

После атаки власти Израиля пригрозили нанести сокрушительный удар по «Хезболле» и Ливану в целом вплоть до начала полномасштабной войны, правительства некоторых европейских стран уже призвали своих граждан покинуть территорию Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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