Израиль пригрозил полноценной войной с Ливаном после обстрела Голанских высот

«Хезболла», которая контролирует юг Ливана и некоторые другие территории страны, в том числе несколько районов столицы Бейрут, и армия обороны Израиля регулярно обмениваются ударами после обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 г., однако эскалация напряженности пока не привела к полномасштабному вторжению еврейского государства на ливанскую территорию, как это было в 2006 г.