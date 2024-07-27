Израиль пригрозил полноценной войной с Ливаном после обстрела Голанских высот

Израиль пригрозил полноценной войной с Ливаном после обстрела Голанских высотВ результате удара погибло 10 человек, но «Хезболла» отрицает причастность
Удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс в контролируемых Израилем Голанских высотах усилил вероятность начала полномасштабной войны между еврейским государством, ливанским движением «Хезболла» и Ливаном в целом. Об этом изданию Axios заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
По словам чиновника, «атака Хезболлы нарушила все красные линии и получит должный ответ». Согласно последней информации, в результате ракетного обстрела погибли 10 человек, в том числе дети, не менее 19 получили ранения разной степени тяжести. Изначально сообщалось о девяти погибших.
Издание отмечает, что озабоченность по поводу начала войны между Израилем и Ливаном испытывают и в США, такой сценарий существенно ухудшит ситуацию в регионе и приведет к росту вовлеченности американской стороны в конфликты, в которых участвует еврейское государство.
«То, что случилось сегодня, может стать причиной начала войны, о которой мы беспокоились, которую мы пытались предотвратить в течение 10 месяцев», – заявил Axios неназванный американский чиновник.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с официальным визитом в США, на фоне атаки решил поскорее вернуться на родину.
Вместе с тем в «Хезболле» категорически опровергли какую-либо причастность к обстрелу. Представители военно-политического шиитского движения передали ООН, что взрыв в Голанских высотах стал результатом падения израильской противоракеты, запущенной системой ПРО «Железный купол».
Кроме того, официальное правительство Ливана осудило удар по гражданским в Голанских высотах и призвало все стороны к прекращению огня. Многие политические силы в Ливане выступают против эскалации с Израилем, помня о последствиях предыдущей войны, однако военное крыло «Хезболлы» не подчиняется генштабу ливанской армии, а является самостоятельной организацией.
В июне сообщалось, что командование израильской армии утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против шиитской группировки «Хезболла», но план так и не был реализован в том числе под давлением международного сообщества, которое призывает к прекращению огня. В частности, 21 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об обеспокоенности организации возможностью расширения зоны конфликта на Ближнем востоке в случае вторжения Израиля в Ливан.
«Хезболла», которая контролирует юг Ливана и некоторые другие территории страны, в том числе несколько районов столицы Бейрут, и армия обороны Израиля регулярно обмениваются ударами после обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 г., однако эскалация напряженности пока не привела к полномасштабному вторжению еврейского государства на ливанскую территорию, как это было в 2006 г.