Глава МИД Ливана: республика не хочет войны с Израилем
Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб передал министру израильского внешнеполитического ведомства Исраэлю Кацу послание, в котором говорится, что республика не хочет войны с Израилем. Об этом сообщает Jerusalem Post.
«Мы заинтересованы в мире, мы не хотим войны», – уточнил ливанский министр.
После нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля 7 октября 2023 г. и последовавшей за этим эскалации в секторе Газа между армией еврейского государства и ливанской «Хезболлой» регулярно происходят столкновения на приграничье. С июня конфронтация между ними усилилась. 18 июня командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердило оперативный план наземной операции против «Хезболлы». Ряд государств, в том числе Россия, призвали своих соотечественников воздержаться от посещения Ливана.
1 июля Bild со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что израильская наземная операция против «Хезболлы» может начаться на третьей или четвертой неделе июля. FT со ссылкой на иранского чиновника пишет, что Иран вряд ли будет напрямую атаковать еврейское государство, а вместо этого мобилизует сеть поддерживаемых им групп боевиков по всему региону.