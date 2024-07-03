Глава МИД Ливана: республика не хочет войны с Израилем

После нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля 7 октября 2023 г. и последовавшей за этим эскалации в секторе Газа между армией еврейского государства и ливанской «Хезболлой» регулярно происходят столкновения на приграничье. С июня конфронтация между ними усилилась. 18 июня командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердило оперативный план наземной операции против «Хезболлы». Ряд государств, в том числе Россия, призвали своих соотечественников воздержаться от посещения Ливана.