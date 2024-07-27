Девять человек погибли после удара по Голанским высотам

В результате удара по деревне Мадждаль-Шамс в контролируемых Израилем Голанских высотах погибли девять человек, в том числе дети и подростки в возрасте от 10 до 20 лет, десятки получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы на вертолетах армии обороны Израиля, сообщает The Jerusalem Post.