Девять человек погибли после удара по Голанским высотам
В результате удара по деревне Мадждаль-Шамс в контролируемых Израилем Голанских высотах погибли девять человек, в том числе дети и подростки в возрасте от 10 до 20 лет, десятки получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы на вертолетах армии обороны Израиля, сообщает The Jerusalem Post.
По данным издания, ракета упала на футбольное поле.
Один из медиков, прибывших на место ЧП, рассказал, что раненые и жертвы лежали на траве футбольного поля, специалисты немедленно преступили к оказанию помощи, некоторые были направлены на лечение в местные клиники.
После инцидента, продолжает JP, военное руководство Израиля собралось для оценки ситуации с безопасностью. Предполагается, что обстрел мог вестись с юга Ливана, однако представитель местного шиитского движения «Хезболла», которое регулярно участвует в перестрелках с израильскими силами на границе, заявил, что группировка не причастна к обстрелу Голанских высот.