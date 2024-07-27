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Девять человек погибли после удара по Голанским высотам

Ведомости

В результате удара по деревне Мадждаль-Шамс в контролируемых Израилем Голанских высотах погибли девять человек, в том числе дети и подростки в возрасте от 10 до 20 лет, десятки получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы на вертолетах армии обороны Израиля, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, ракета упала на футбольное поле.

Один из медиков, прибывших на место ЧП, рассказал, что раненые и жертвы лежали на траве футбольного поля, специалисты немедленно преступили к оказанию помощи, некоторые были направлены на лечение в местные клиники.

После инцидента, продолжает JP, военное руководство Израиля собралось для оценки ситуации с безопасностью. Предполагается, что обстрел мог вестись с юга Ливана, однако представитель местного шиитского движения «Хезболла», которое регулярно участвует в перестрелках с израильскими силами на границе, заявил, что группировка не причастна к обстрелу Голанских высот.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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