Ynet: ответ Израиля на обстрел Голанских высот не приведет к полномасштабной войне

Ответ Израиля на обстрел Голанских высот будет решительным, однако он не втянет еврейское государство в полномасштабную войну с ливанским военно-политическим движением «Хезболла» и Ливаном в целом. Об этом сообщает издание Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.