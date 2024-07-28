Ynet: ответ Израиля на обстрел Голанских высот не приведет к полномасштабной войне
Ответ Израиля на обстрел Голанских высот будет решительным, однако он не втянет еврейское государство в полномасштабную войну с ливанским военно-политическим движением «Хезболла» и Ливаном в целом. Об этом сообщает издание Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
Согласно их утверждению, такое решение было принято по итогам совещания премьер-министра Биньямина Нетаньяху с силовиками и правительством.
«По оценкам высокопоставленных израильских чиновников, кабинет действительно одобрит решительный ответ на убийства, но не такой, который втянет Израиль в полномасштабную войну», – пишет израильское издание.
Кроме того, продолжает Ynet, Израиль находится под внешним давлением, в том числе со стороны США, цель которых заключается в том, чтобы еврейское государство отреагировало на последний обстрел взвешенно.
С аналогичным утверждением 28 июля уже выступил ливанский телеканал LBC International. Со ссылкой на источники в Бейруте и Вашингтоне он сообщил, что ответ Израиля на обстрел Голанских высот будет иметь ограниченный характер и не коснется крупных городов.
Вечером 27 июля по друзской деревне Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 12 человек, включая несовершеннолетних. Израиль обвинил в атаке ливанское движение «Хезболла», однако последнее заявило о непричастности к инциденту, указав, что взрыв произошел после падения израильской противоракеты.
После атаки власти Израиля пригрозили нанести сокрушительный удар по «Хезболле» и Ливану в целом вплоть до начала полномасштабной войны, правительства некоторых европейских стран уже призвали своих граждан покинуть территорию Ливана.