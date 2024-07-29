Единороссы назвали законы о спецоперации среди главных в прошедшую сессию

Единороссы назвали законы о спецоперации среди главных в прошедшую сессиюНа этой неделе фракции начнут подводить итоги работы
В понедельник «Единая Россия» в Госдуме подведет с участием нового врио секретаря генсовета Владимира Якушева итоги работы в весеннюю сессию, представив законы, которые были приняты после внесения партийными депутатами и сенаторами. Весенняя сессия закончится 4 августа, а последнее пленарное заседание запланировано на 31 июля. По словам собеседника в «Единой России», депутаты по традиции представят инициативы по разным направлениям жизни: их делят на «социальную справедливость», создание «условий для безопасной и комфортной жизни в МКД», улучшение образования и проч. Через законопроектную деятельность идет выполнение «народной программы» партии и поручений президента, напоминает единоросс.
«Пятую сессию подряд у нас в приоритете законопроекты по поддержке участников военной спецоперации и их семей», – сказал «Ведомостям» собеседник в «Единой России». В эту сессию партия обеспечила, по его словам, несколько десятков законов по этой задаче. К примеру, был принят закон, запрещающий расторжение срочных служебных контрактов госслужащих, заключенных на срок более одного года, во время их участия в спецоперации в качестве мобилизованных или добровольцев. Также установлен запрет на увольнение жен погибших ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели, если они повторно не вступили в брак.
Введен и беззаявительный порядок установления ежемесячной выплаты ветеранам боевых действий. Такое звание ветерана военной службы теперь смогут получать бывшие военнослужащие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Другой закон предоставил ветеранам спецоперации с инвалидностью право на обеспечение автомобилями с ручным управлением. Приняты и другие законы, которые касаются спецоперации. Например, из конкурсной массы при банкротстве исключены боевые выплаты, получаемые участниками спецоперации.
Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что ситуация вокруг спецоперации «находится в постоянной динамике», поскольку некоторые проблемы могут отойти на второй план, а другие, наоборот, актуализируются, что требует адекватной реакции со стороны власти, в том числе законодательной. По его мнению, нарастать будет актуальность вопросов социального обеспечения, включая адаптацию ветеранов боевых действий, социализацию и т. д., а это потребует принятия новых законов.