Единороссы назвали законы о спецоперации среди главных в прошедшую сессию

«Пятую сессию подряд у нас в приоритете законопроекты по поддержке участников военной спецоперации и их семей», – сказал «Ведомостям» собеседник в «Единой России». В эту сессию партия обеспечила, по его словам, несколько десятков законов по этой задаче. К примеру, был принят закон, запрещающий расторжение срочных служебных контрактов госслужащих, заключенных на срок более одного года, во время их участия в спецоперации в качестве мобилизованных или добровольцев. Также установлен запрет на увольнение жен погибших ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели, если они повторно не вступили в брак.