Совбез ООН постановил отменить оружейное эмбарго в отношении ЦАР

«Полная отмена эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику – это важное решение, поскольку оно является историческим переломным моментом, решающим для мира и стабильности не только в ЦАР, но и в регионе Центральной Африки. Эта дипломатическая победа – первый шаг, который возвращает достоинство ЦАР и ее народу, показывая, что дипломатия ЦАР является образцом настойчивости и решимости, более справедливого мира, а значит и более мирного, будущего для всех нас», – заявила представитель республики.