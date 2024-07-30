Денис Тюпышев назначен замминистра экономического развития России
Денис Тюпышев назначен заместителем министра экономического развития России. Соотвествующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовых актов.
Тюпышеву 38, он окончил Архангельский государственный технический университет (финансы и кредит), Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (государственное и муниципальное управление) и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (корпоративные финансы). С 2011 по 2014 г. работал на разных должностях в министерстве экономического развития и конкурентной политики Архангельской области, затем до 2016 г. был советником заместителя губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной деятельности, а с 2016 по 2017 гг. – заместителем руководителя Агентства стратегических разработок Архангельской области.
В Минэкономразвития РФ перешел в 2017 г., начав свой путь в ведомстве в департаменте стратегического развития и инноваций. В 2021 г. он стал директором департамента бюджетного планирования, государственных программ и национальных проектов.