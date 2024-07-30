Денис Тюпышев назначен замминистра экономического развития России

Тюпышеву 38, он окончил Архангельский государственный технический университет (финансы и кредит), Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (государственное и муниципальное управление) и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (корпоративные финансы). С 2011 по 2014 г. работал на разных должностях в министерстве экономического развития и конкурентной политики Архангельской области, затем до 2016 г. был советником заместителя губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной деятельности, а с 2016 по 2017 гг. – заместителем руководителя Агентства стратегических разработок Архангельской области.