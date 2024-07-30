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Денис Тюпышев назначен замминистра экономического развития России

Ведомости

Денис Тюпышев назначен заместителем министра экономического развития России. Соотвествующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовых актов.

Тюпышеву 38, он окончил Архангельский государственный технический университет (финансы и кредит), Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (государственное и муниципальное управление) и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (корпоративные финансы). С 2011 по 2014 г. работал на разных должностях в министерстве экономического развития и конкурентной политики Архангельской области, затем до 2016 г. был советником заместителя губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной деятельности, а с 2016 по 2017 гг. – заместителем руководителя Агентства стратегических разработок Архангельской области.

В Минэкономразвития РФ перешел в 2017 г., начав свой путь в ведомстве в департаменте стратегического развития и инноваций. В 2021 г. он стал директором департамента бюджетного планирования, государственных программ и национальных проектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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