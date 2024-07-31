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Президент Киргизии Жапаров запретил в стране вебкам

Ведомости

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий деятельность вебкам-студий в республике, сообщает пресс-служба главы государства.

Поправки вносятся в уголовный кодекс республики и в кодекс о правонарушениях. Парламент принял проект 26 июня.

«Закон <…> принят в целях установления противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и установления ответственности за указанные деяния», – говорится в сообщении.

За организацию вебкам-студий вводится уголовная ответственность, за занятие проституцией и «участие в действиях порнографического характера» в прямом эфире – административная. По данным Sputnik Кыргызстан, организаторам студий будет грозить штраф в 100 000 – 300 000 сомов или до семи лет лишения свободы, а участвующим в эфирах женщинам – штраф в 10 000 сомов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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