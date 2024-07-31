Президент Киргизии Жапаров запретил в стране вебкам
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий деятельность вебкам-студий в республике, сообщает пресс-служба главы государства.
Поправки вносятся в уголовный кодекс республики и в кодекс о правонарушениях. Парламент принял проект 26 июня.
«Закон <…> принят в целях установления противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) и установления ответственности за указанные деяния», – говорится в сообщении.
За организацию вебкам-студий вводится уголовная ответственность, за занятие проституцией и «участие в действиях порнографического характера» в прямом эфире – административная. По данным Sputnik Кыргызстан, организаторам студий будет грозить штраф в 100 000 – 300 000 сомов или до семи лет лишения свободы, а участвующим в эфирах женщинам – штраф в 10 000 сомов.