Президент Киргизии Жапаров запретил в стране вебкам

За организацию вебкам-студий вводится уголовная ответственность, за занятие проституцией и «участие в действиях порнографического характера» в прямом эфире – административная. По данным Sputnik Кыргызстан, организаторам студий будет грозить штраф в 100 000 – 300 000 сомов или до семи лет лишения свободы, а участвующим в эфирах женщинам – штраф в 10 000 сомов.