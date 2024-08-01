Россия ответит на высылку помощника военного атташе посольства в Молдавии

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о действиях данного сотрудника, посол сказал, что в «посольстве не так много сотрудников» и «очень странно, что объявление сотрудника посольства персоной нон-грата происходит в то время, когда еще нет никаких доказательств».