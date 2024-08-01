Россия ответит на высылку помощника военного атташе посольства в Молдавии
Россия ответит на высылку помощника военного атташе посольства в Молдавии. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Васнецов, пишет румынское издание Adevarul.
Васнецов был вызван в штаб-квартиру МИД в Кишиневе, где ему был выражен протест в связи с действиями сотрудника дипмиссии, который якобы вымогал у молдавских чиновников информацию. Он был объявлен персоной нон-грата и должен покинуть страну.
Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о действиях данного сотрудника, посол сказал, что в «посольстве не так много сотрудников» и «очень странно, что объявление сотрудника посольства персоной нон-грата происходит в то время, когда еще нет никаких доказательств».
«Вы знаете, что Российская Федерация всегда находит адекватный ответ. Конечно, ответ будет. Посмотрим, какое решение примет руководство», – заключил Васнецов.
31 июля посольство России в Молдавии заявило, что расценивает «шпионский скандал» вокруг дипмиссии как «очередное проявление искусственно нагнетаемых в Молдавии антироссийских настроений». Было отмечено, что год назад в республике уже проходила «масштабная кампания» с голословными обвинениями в «шпионской деятельности» и «вмешательстве» во внутренние процессы в стране в адрес российского посольства.