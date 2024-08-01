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Россия ответит на высылку помощника военного атташе посольства в Молдавии

Ведомости

Россия ответит на высылку помощника военного атташе посольства в Молдавии.  Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Васнецов, пишет румынское издание Adevarul.

Васнецов был вызван в штаб-квартиру МИД в Кишиневе, где ему был выражен протест в связи с действиями сотрудника дипмиссии, который якобы вымогал у молдавских чиновников информацию. Он был объявлен персоной нон-грата и должен покинуть страну.

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о действиях данного сотрудника, посол сказал, что в «посольстве не так много сотрудников» и «очень странно, что объявление сотрудника посольства персоной нон-грата происходит в то время, когда еще нет никаких доказательств».

«Вы знаете, что Российская Федерация всегда находит адекватный ответ. Конечно, ответ будет. Посмотрим, какое решение примет руководство», – заключил Васнецов.

31 июля посольство России в Молдавии заявило, что расценивает «шпионский скандал» вокруг дипмиссии как «очередное проявление искусственно нагнетаемых в Молдавии антироссийских настроений». Было отмечено, что год назад в республике уже проходила «масштабная кампания» с голословными обвинениями в «шпионской деятельности» и «вмешательстве» во внутренние процессы в стране в адрес российского посольства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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