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Шольц лично встретится с освобожденными заключенными

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц примет освобожденных заключенных. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FUZ).

Вечером канцлер сделает заявление, а затем встретится с ними лично.

Федеральный министр юстиции Марко Бушманн, очевидно, пишет FUZ, сыграл решающую роль в заключении сделки. Как стало известно изданию от источников в правительственных кругах, Бушманн дал письменное указание генеральному прокурору ФРГ Йенсу Роммелю воздержаться от дальнейшего исполнения приговора по делу Вадима Красикова, чтобы его можно было передать России.

1 августа телекомпания CBS сообщила, что в обмене заключенными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека. Кремль эту информацию пока не комментирует. В рамках обмена восемь граждан России вернутся на родину. В то же время ожидается, что не менее 12 заключенных, которые содержались в России, будут доставлены в Германию. В списке, в том числе, значатся осужденная за фейки о российской армии журналистка Алсу Курмашева и осужденный в Германии Вадим Красиков.

1 августа агентство Bloomberg сообщило, что в рамках обмена Россия также освободит Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России), журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана. Утверждается, что последних двоих человек обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. Они находятся на пути к местам назначения за пределами России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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