Шольц лично встретится с освобожденными заключенными
Канцлер Германии Олаф Шольц примет освобожденных заключенных. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FUZ).
Вечером канцлер сделает заявление, а затем встретится с ними лично.
Федеральный министр юстиции Марко Бушманн, очевидно, пишет FUZ, сыграл решающую роль в заключении сделки. Как стало известно изданию от источников в правительственных кругах, Бушманн дал письменное указание генеральному прокурору ФРГ Йенсу Роммелю воздержаться от дальнейшего исполнения приговора по делу Вадима Красикова, чтобы его можно было передать России.
1 августа телекомпания CBS сообщила, что в обмене заключенными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека. Кремль эту информацию пока не комментирует. В рамках обмена восемь граждан России вернутся на родину. В то же время ожидается, что не менее 12 заключенных, которые содержались в России, будут доставлены в Германию. В списке, в том числе, значатся осужденная за фейки о российской армии журналистка Алсу Курмашева и осужденный в Германии Вадим Красиков.
1 августа агентство Bloomberg сообщило, что в рамках обмена Россия также освободит Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России), журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана. Утверждается, что последних двоих человек обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. Они находятся на пути к местам назначения за пределами России.