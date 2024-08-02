NYP: Клинтоны поддержали Харрис ради карьеры дочери

Издание обращает внимание, что 44-летняя Челси, у которой трое маленьких детей, действительно имеет связи с Великобританией. Как и ее отец, она училась в Оксфордском университете. Она получила степень магистра философии в области международных отношений в престижной школе в 2003 г., а затем докторскую степень в 2014 г.