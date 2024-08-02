NYP: Клинтоны поддержали Харрис ради карьеры дочери
Челси Клинтон претендует на пост посла США в Великобритании, если Камала Харрис победит на выборах. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источник.
«Челси действительно хочет быть послом в Великобритании. Есть причина, по которой Билл и Хиллари вышли в первые пять минут, чтобы поддержать кандидатуру Камалы на пост президента, – они добивались расположения», – рассказал источник, добавив, что Клинтоны «долгое время работали над этой идеей».
По словам источника, Челси Клинтон, которая является заместителем председателя Фонда Клинтонов, также хотела бы поработать во Франции.
«Я вполне могу представить, что Челси мечтает о должности посла в Великобритании, хотя она еще совсем юная, а Лондон обычно достается крупному донору или сборщику средств», – сказал сотрудник посольства Великобритании, который долгое время работал в Лондоне.
Издание обращает внимание, что 44-летняя Челси, у которой трое маленьких детей, действительно имеет связи с Великобританией. Как и ее отец, она училась в Оксфордском университете. Она получила степень магистра философии в области международных отношений в престижной школе в 2003 г., а затем докторскую степень в 2014 г.
Действующий вице-президент США Камала Харрис – единственный претендент на номинацию кандидата в президенты страны от Демократической партии, который удовлетворяет необходимым требованиям. Голосование по утверждению ее кандидатуры пройдет с 1 по 5 августа. А съезд Демпартии, где процесс завершится официально, – с 19 по 22 августа.