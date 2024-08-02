Сенатора Савельева доставили в суд по делу об организации убийства
Сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева доставили в суд для рассмотрения ходатайства следствия об аресте по делу об организации приготовления убийства, сообщают РИА «Новости».
Ранее Савельева задержали по подозрению в организации убийства своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, который был осужден в 2022 г.
2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Савельева на выходе из зала заседаний Совета Федерации (СФ) после решения о лишении его неприкосновенности.
Савельев представляет в СФ правительство Тульской области с октября 2016 г., входит в комитет по экономической политике. В сентябре 2024 г. срок его полномочий заканчивается в связи с досрочными выборами губернатора Тульской области.