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В России разработали FPV-дрон для применения в случае ядерных ударов

Ведомости

В России разработали FPV-дрон «Судного дня» для мониторинга радиационного фона и обеспечения безопасности персонала в случае ядерных ударов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Это компактный дрон. «FPV-дроны известны своей маневренностью и скоростью, а также способностью проникать в здания и промышленные сооружения. Оснащенный датчиком отравляющих веществ или дозиметром, дрон передает данные о превышении уровня радиации пилоту», – пояснил глава ЦКБР.

Дрон «Судного дня» может летать до 20 минут при активном маневрировании, с дальностью работы от 500 м в зонах сплошного заражения до 2 км в зонах переменного заражения. Время подготовки к запуску составляет 30 секунд, и система может функционировать из бронированной техники даже в движении.

Существующие системы для радиационной, химической и биологической разведки имеют свои недостатки, отметил Кузякин. «Группы, направляемые на местность, вручную замеряют уровень загрязнения, что небезопасно. Существующие дроны для РХБЗ разведки медленные и дорогие, что делает их трудноприменимыми в оперативных условиях», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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