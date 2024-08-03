В России разработали FPV-дрон для применения в случае ядерных ударов

Дрон «Судного дня» может летать до 20 минут при активном маневрировании, с дальностью работы от 500 м в зонах сплошного заражения до 2 км в зонах переменного заражения. Время подготовки к запуску составляет 30 секунд, и система может функционировать из бронированной техники даже в движении.