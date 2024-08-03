В России разработали FPV-дрон для применения в случае ядерных ударов
В России разработали FPV-дрон «Судного дня» для мониторинга радиационного фона и обеспечения безопасности персонала в случае ядерных ударов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Это компактный дрон. «FPV-дроны известны своей маневренностью и скоростью, а также способностью проникать в здания и промышленные сооружения. Оснащенный датчиком отравляющих веществ или дозиметром, дрон передает данные о превышении уровня радиации пилоту», – пояснил глава ЦКБР.
Дрон «Судного дня» может летать до 20 минут при активном маневрировании, с дальностью работы от 500 м в зонах сплошного заражения до 2 км в зонах переменного заражения. Время подготовки к запуску составляет 30 секунд, и система может функционировать из бронированной техники даже в движении.
Существующие системы для радиационной, химической и биологической разведки имеют свои недостатки, отметил Кузякин. «Группы, направляемые на местность, вручную замеряют уровень загрязнения, что небезопасно. Существующие дроны для РХБЗ разведки медленные и дорогие, что делает их трудноприменимыми в оперативных условиях», – сказал он.