В Газе заявили о гибели 100 человек при ударе Израиля по школе
Более 100 человек могли погибнуть в результате удара израильской армии по школе в секторе Газа, сообщил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на пресс-службу правительства Газы.
По данным властей, бомбардировке подверглась школа Аль-Табиин в районе Аль-Дарадж в центре Газы. В школе находились перемещенные лица, уточняет телеканал. По предварительным данным, в результате погибли более 100 человек, еще десятки палестинцев получили ранения. Власти Газы возложили ответственность за удар на Израиль и США и призвали международное сообщество оказать давление на «оккупационные силы», чтобы «остановить геноцид и этническую чистку в секторе Газа».
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили атаку на учреждение, заявив, что израильские ВВС «нанесли точный удар по террористам «Хамаса», которые находились в расположенном в школе командно-контрольном центре группировки.
«Командно-контрольный центр служил укрытием для террористов и командиров “Хамаса”, из которого планировались и осуществлялись различные атаки против войск Армии обороны Израиля и государства Израиль», – говорится в заявлении.
Перед ударом, как утверждает ЦАХАЛ, были предприняты «многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию».