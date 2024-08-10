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В Газе заявили о гибели 100 человек при ударе Израиля по школе

Ведомости

Более 100 человек могли погибнуть в результате удара израильской армии по школе в секторе Газа, сообщил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на пресс-службу правительства Газы.

По данным властей, бомбардировке подверглась школа Аль-Табиин в районе Аль-Дарадж в центре Газы. В школе находились перемещенные лица, уточняет телеканал. По предварительным данным, в результате погибли более 100 человек, еще десятки палестинцев получили ранения. Власти Газы возложили ответственность за удар на Израиль и США и призвали международное сообщество оказать давление на «оккупационные силы», чтобы «остановить геноцид и этническую чистку в секторе Газа».

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили атаку на учреждение, заявив, что израильские ВВС «нанесли точный удар по террористам «Хамаса», которые находились в расположенном в школе командно-контрольном центре группировки.

«Командно-контрольный центр служил укрытием для террористов и командиров “Хамаса”, из которого планировались и осуществлялись различные атаки против войск Армии обороны Израиля и государства Израиль», – говорится в заявлении.

Перед ударом, как утверждает ЦАХАЛ, были предприняты «многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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