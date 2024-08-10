В Газе заявили о гибели 100 человек при ударе Израиля по школе

По данным властей, бомбардировке подверглась школа Аль-Табиин в районе Аль-Дарадж в центре Газы. В школе находились перемещенные лица, уточняет телеканал. По предварительным данным, в результате погибли более 100 человек, еще десятки палестинцев получили ранения. Власти Газы возложили ответственность за удар на Израиль и США и призвали международное сообщество оказать давление на «оккупационные силы», чтобы «остановить геноцид и этническую чистку в секторе Газа».