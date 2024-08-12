В Молдавии заблокировали сайты Промсвязьбанка
Служба информации и безопасности Молдавии обязала интернет-провайдеров заблокировать сайты российского ПАО «Промсвязьбанк». Об этом сообщила пресс-служба молдавского оператора Orange.
«Согласно уведомлению № E/8151 от 08.08.2024, выданному Службой информации и безопасности Республики Молдовы, Orange Молдова заблокировал доступ своих пользователей к следующим веб-страницам и IP-адресам Промсвязьбанка», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
В апреле Промсвязьбанк договорился с властями Гагаузии об открытии местных счетов работникам бюджетных организаций и пенсионерам. Соглашение было подписано председателем ПСБ Петром Фрадковым, главой Гагаузии Евгенией Гуцул и председателем народного собрания автономии Дмитрием Константиновым.
1 мая власти Гагаузии обеспечили пенсионеров российскими картами «Мир». Доплату к пенсии в размере 9958 руб. получили 40% пенсионеров.