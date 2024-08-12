В Молдавии заблокировали сайты Промсвязьбанка

«Согласно уведомлению № E/8151 от 08.08.2024, выданному Службой информации и безопасности Республики Молдовы, Orange Молдова заблокировал доступ своих пользователей к следующим веб-страницам и IP-адресам Промсвязьбанка», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).