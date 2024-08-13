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Путин призвал создать палестинское государство ради мира на Ближнем Востоке

Ведомости

Для того чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения Организации Объединенных Наций (ООН) и, прежде всего, создать полноценное палестинское государство. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Ново-Огареве.

«Наша позиция здесь является неизменной, сформулировала давно и не носит какого-то конъюнктурного характера», – добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование израильско-палестинского конфликта. Корни проблемы, по словам президента, уходят далеко в прошлое и связаны, прежде всего, с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства.

Аббас прибыл в Россию с официальным визитом 12 августа. Лидеры двух стран планировали обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в контексте обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

В начале встречи президент России заявил, что, несмотря на проведение спецоперации, Москва не оставит без внимания происходящее на Ближнем Востоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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