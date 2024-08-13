Путин призвал создать палестинское государство ради мира на Ближнем Востоке

Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование израильско-палестинского конфликта. Корни проблемы, по словам президента, уходят далеко в прошлое и связаны, прежде всего, с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства.