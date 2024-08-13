Путин призвал создать палестинское государство ради мира на Ближнем Востоке
Для того чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения Организации Объединенных Наций (ООН) и, прежде всего, создать полноценное палестинское государство. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Ново-Огареве.
«Наша позиция здесь является неизменной, сформулировала давно и не носит какого-то конъюнктурного характера», – добавил российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование израильско-палестинского конфликта. Корни проблемы, по словам президента, уходят далеко в прошлое и связаны, прежде всего, с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства.
Аббас прибыл в Россию с официальным визитом 12 августа. Лидеры двух стран планировали обсудить вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в контексте обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
В начале встречи президент России заявил, что, несмотря на проведение спецоперации, Москва не оставит без внимания происходящее на Ближнем Востоке.