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Правительство Колумбии запретило экспорт угля в Израиль

Ведомости

Правительство Колумбии запретило экспорт угля в Израиль. Это следует из указа, подписанного президентом страны Густаво Петро, канцлером и профильными министрами. Документ в Х опубликовало BluRadio Colombia.

В указе сказано, что решение принято в связи «со срочным характером мер, принятых для предотвращения и прекращения актов геноцида против палестинского народа, а также с целью защиты общественной морали и основных интеросов безопасности» Колумбии.

Экспорт угля в Израиль в 2023 г. составил около 5,05% от общего объема экспорта республики.

Указ был подписан 14 августа 2024 г., он вступает в силу в течение пяти дней с дня публикации.

В марте Петро заявлял, что Колумбия разорвет дипломатические отношения с Израилем если израильские военные не прекратят вести боевые действия в секторе Газа в период Рамадана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН. 2 мая республика разорвала с Израилем дипотношения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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