Правительство Колумбии запретило экспорт угля в Израиль
Правительство Колумбии запретило экспорт угля в Израиль. Это следует из указа, подписанного президентом страны Густаво Петро, канцлером и профильными министрами. Документ в Х опубликовало BluRadio Colombia.
В указе сказано, что решение принято в связи «со срочным характером мер, принятых для предотвращения и прекращения актов геноцида против палестинского народа, а также с целью защиты общественной морали и основных интеросов безопасности» Колумбии.
Экспорт угля в Израиль в 2023 г. составил около 5,05% от общего объема экспорта республики.
Указ был подписан 14 августа 2024 г., он вступает в силу в течение пяти дней с дня публикации.
В марте Петро заявлял, что Колумбия разорвет дипломатические отношения с Израилем если израильские военные не прекратят вести боевые действия в секторе Газа в период Рамадана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН. 2 мая республика разорвала с Израилем дипотношения.