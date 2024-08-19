Нетаньяху подтвердил Блинкену приверженность Израиля мирному соглашению по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме подтвердил приверженность страны американскому предложению относительно урегулирования конфликта в секторе Газа и освобождения удерживаемых израильских заложников. Об этом сообщила канцелярия израильского политика.
Встреча сторон прошла в позитивной и хорошей атмосфере. Переговоры продолжались около трех часов.
После намечена расширенная встреча, в которой примет участие посол США в Израиле, министр по стратегическому планированию Рон Дермер, глава аппарата и военного секретаря премьер-министра и заместитель главы Совета национальной безопасности Израиля, уточнили в ведомстве.
В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Радикальная палестинская группировка отказалась принимать в них участие. Переговоры начались с 15 августа.
19 августа «Хамас» отверг предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за новых условий Нетаньяху. До этого израильский премьер заявил министрам о своем пессимистичном настрое в отношении шансов на заключение соглашения. Он обратил внимание, что Израиль фактически вел переговоры со странами-посредниками, а не с «Хамасом», который отказался направить делегацию на переговоры.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.