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Нетаньяху подтвердил Блинкену приверженность Израиля мирному соглашению по Газе

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме подтвердил приверженность страны американскому предложению относительно урегулирования конфликта в секторе Газа и освобождения удерживаемых израильских заложников. Об этом сообщила канцелярия израильского политика.

Встреча сторон прошла в позитивной и хорошей атмосфере. Переговоры продолжались около трех часов.

После намечена расширенная встреча, в которой примет участие посол США в Израиле, министр по стратегическому планированию Рон Дермер, глава аппарата и военного секретаря премьер-министра и заместитель главы Совета национальной безопасности Израиля, уточнили в ведомстве.

В начале августа стало известно, что Израиль согласился на переговоры с «Хамасом» о прекращении огня в Газе после призыва США, Египта и Катара. Радикальная палестинская группировка отказалась принимать в них участие. Переговоры начались с 15 августа.

19 августа «Хамас» отверг предложение о прекращении огня и обмене заложниками из-за новых условий Нетаньяху. До этого израильский премьер заявил министрам о своем пессимистичном настрое в отношении шансов на заключение соглашения. Он обратил внимание, что Израиль фактически вел переговоры со странами-посредниками, а не с «Хамасом», который отказался направить делегацию на переговоры.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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