Путин назначил Всеволода Ткаченко новым послом в Кении
Президент России Владимир Путин назначил директора департамента Африки МИД России Всеволода Ткаченко новым послом в Кении. Глава государства подписал соответствующий указ.
«Назначить Ткаченко Всеволода Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кении и постоянным представителем Российской Федерации при международных организациях в Найроби, Республика Кения, по совместительству», – говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от должности предыдущего посла России в Кении Дмитрия Максимычева. Он работает в системе МИД с 1983 г. на различных должностях. Должность посла Максимычев занимал с мая 2018 г.
Ткаченко родился в 1960 г., окончил МГИМО МИД СССР. Он владеет английским языком и суахили, находится на дипломатической службе с 1983 г. С 2020 г. занимает должность директора департамента Африки российского внешнеполитического ведомства.