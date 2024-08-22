Эдельгериев будет главой делегации России на совещаниях Конвенции ООН по климату

Также делегация под руководством Эдельгериева будет участвовать в совещаниях Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и опустынивание, особенно в Африке, и Конвенции о биологическом разнообразии. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.