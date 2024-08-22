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Эдельгериев будет главой делегации России на совещаниях Конвенции ООН по климату

Ведомости

Помощника президента РФ, экс-премьера Чечни Руслана Эдельгериева назначили руководителем делегации России для участия в совещаниях Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Это следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина.

«Назначить помощника президента Российской Федерации, специального представителя президента Российской Федерации по вопросам климата Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича руководителем делегации Российской Федерации для участия в совещаниях высших органов Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата», – говорится в документе.

Также делегация под руководством Эдельгериева будет участвовать в совещаниях Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и опустынивание, особенно в Африке, и Конвенции о биологическом разнообразии. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Эдельгериеву 49 лет. Он занимал должность председателя правительства Чеченской Республики с 2012 по 2018 г., до этого работал в должности вице-премьера – министра сельского хозяйства Чечни с 2008 по 2012 г.

С июня 2018 по май 2024 г. был советником президента России, спецпредставителем главы государства по климату. С мая этого года – помощник президента России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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