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В Курчатове Курской области введены ограничения в зоне водохранилища

Ведомости

В Курчатове Курской области введены ограничения на активность в акватории водохранилища, которое используется в качестве пруда-охладителя для Курской АЭС, а также в береговой зоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Решение принято региональным оперативным штабом. В этой зоне временно запрещены культурные, спортивные и другие мероприятия. Введены ограничения на работу развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий в прибрежной зоне водохранилища. Также под запретом оказались рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавсредств.

Эти меры приняты в рамках действующего в регионе режима контртеррористической операции (КТО).

6 августа на территорию Курской области проникли военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), с того времени в регионе продолжаются бои. Область покинули 133 000 жителей, сообщал Смирнов. Военным удалось вернуть под контроль России курские села Крупец и Мартыновка, а также еще один населенный пункт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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