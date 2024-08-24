В Курчатове Курской области введены ограничения в зоне водохранилища
В Курчатове Курской области введены ограничения на активность в акватории водохранилища, которое используется в качестве пруда-охладителя для Курской АЭС, а также в береговой зоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Решение принято региональным оперативным штабом. В этой зоне временно запрещены культурные, спортивные и другие мероприятия. Введены ограничения на работу развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий в прибрежной зоне водохранилища. Также под запретом оказались рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавсредств.
Эти меры приняты в рамках действующего в регионе режима контртеррористической операции (КТО).
6 августа на территорию Курской области проникли военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), с того времени в регионе продолжаются бои. Область покинули 133 000 жителей, сообщал Смирнов. Военным удалось вернуть под контроль России курские села Крупец и Мартыновка, а также еще один населенный пункт.