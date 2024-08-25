Захарова: Париж воспринимает французское гражданство Дурова как основное
Власти Франции воспринимают французское гражданство задержанного в республике основателя Telegram Павла Дурова как основное. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ноту направили с требованием о [консульском] доступе. Но у него французское гражданство, что Франция воспринимает в качестве основного», – уточнила дипломат.
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана.
По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечал, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции.
25 августа посольство России во Франции потребовало от французского руководства обеспечить защиту прав предпринимателя и предоставить консульский доступ к нему.