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ФСБ решила уточнить границу Челябинской области с Казахстаном

Ведомости

ФСБ России хочет оптимизировать пределы пограничной с Казахстаном зоны на территории Челябинской области, следует из проекта приказа российской спецслужбы, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

«Подготовка проекта приказа обусловлена проведением работы по оптимизации пределов пограничной зоны на территории Челябинской области и необходимостью установления ее пределов», – говорится в пояснительной записке.

Проект подготовлен на основании предложений пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, согласованных ‎с губернатором региона Алексеем Текслером.

В мае первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России генерал Владимир Кулишов сообщил, что в 2023 г. государственную границу России пересекли более 110 млн человек, что на 36% больше, чем годом ранее.

Кулишов отмечал, что в прошлом году через границу также было пропущено 22 млн транспортных средств, что на 49% превышает показатели 2022 г. По его словам, Россия не вводила ограничения на въезд для иностранцев, их готовы пропускать в любое время и на всех пунктах пропуска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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