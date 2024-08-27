ФСБ решила уточнить границу Челябинской области с Казахстаном

Кулишов отмечал, что в прошлом году через границу также было пропущено 22 млн транспортных средств, что на 49% превышает показатели 2022 г. По его словам, Россия не вводила ограничения на въезд для иностранцев, их готовы пропускать в любое время и на всех пунктах пропуска.