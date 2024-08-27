ФСБ решила уточнить границу Челябинской области с Казахстаном
ФСБ России хочет оптимизировать пределы пограничной с Казахстаном зоны на территории Челябинской области, следует из проекта приказа российской спецслужбы, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
«Подготовка проекта приказа обусловлена проведением работы по оптимизации пределов пограничной зоны на территории Челябинской области и необходимостью установления ее пределов», – говорится в пояснительной записке.
Проект подготовлен на основании предложений пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, согласованных с губернатором региона Алексеем Текслером.
В мае первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России генерал Владимир Кулишов сообщил, что в 2023 г. государственную границу России пересекли более 110 млн человек, что на 36% больше, чем годом ранее.
Кулишов отмечал, что в прошлом году через границу также было пропущено 22 млн транспортных средств, что на 49% превышает показатели 2022 г. По его словам, Россия не вводила ограничения на въезд для иностранцев, их готовы пропускать в любое время и на всех пунктах пропуска.