Погранслужба: через границу пропустили свыше 110 млн человек в прошлом году
В 2023 г. государственную границу России пересекли более 110 млн человек, что на 36% больше, чем годом ранее. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России генерал Владимир Кулишов.
Он уточнил, что в прошлом году через границу также было пропущено 22 млн транспортных средств, что на 49% превышает показатели 2022 г. Генерал напомнил, что Россия не вводила ограничения на въезд для иностранцев, и подчеркнул, что их готовы пропускать в любое время и на всех пунктах пропуска.
«Российская Федерация, несмотря на попытки западных стран опустить "железный занавес", по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности», – отметил Кулишов.
В то же время не были пропущены через границу в прошлом году более 126 000 человек, около 10 000 из них сообщили заведомо ложные сведения о себе и о цели своего визита. Кроме того, российские пограничники пресекли свыше 5500 попыток проникновения в Россию лиц, связанных с международным терроризмом и экстремизмом. Это втрое больше, чем в 2022 г.
В мае «Ведомости» писали, что, несмотря на падение рубля и сложную геополитическую и экономическую обстановку в мире, в 2023 г. иностранная рабочая сила ехала в Россию заметно активнее, чем до этого. При этом рост фиксировался не только по странам СНГ, но и по «дальней Азии» – Китаю, Вьетнаму, Индии, Турции и т. д. В прошлом году, по данным погранслужбы ФСБ, с целью работы российскую границу пересекло 4,5 млн иностранцев.