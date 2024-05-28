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Погранслужба: через границу пропустили свыше 110 млн человек в прошлом году

Ведомости

В 2023 г. государственную границу России пересекли более 110 млн человек, что на 36% больше, чем годом ранее. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России генерал Владимир Кулишов.

Он уточнил, что в прошлом году через границу также было пропущено 22 млн транспортных средств, что на 49% превышает показатели 2022 г. Генерал напомнил, что Россия не вводила ограничения на въезд для иностранцев, и подчеркнул, что их готовы пропускать в любое время и на всех пунктах пропуска.

«Российская Федерация, несмотря на попытки западных стран опустить "железный занавес", по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности», – отметил Кулишов.

В то же время не были пропущены через границу в прошлом году более 126 000 человек, около 10 000 из них сообщили заведомо ложные сведения о себе и о цели своего визита. Кроме того, российские пограничники пресекли свыше 5500 попыток проникновения в Россию лиц, связанных с международным терроризмом и экстремизмом. Это втрое больше, чем в 2022 г.

В мае «Ведомости» писали, что, несмотря на падение рубля и сложную геополитическую и экономическую обстановку в мире, в 2023 г. иностранная рабочая сила ехала в Россию заметно активнее, чем до этого. При этом рост фиксировался не только по странам СНГ, но и по «дальней Азии» – Китаю, Вьетнаму, Индии, Турции и т. д. В прошлом году, по данным погранслужбы ФСБ, с целью работы российскую границу пересекло 4,5 млн иностранцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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