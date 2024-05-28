Погранслужба: через границу пропустили свыше 110 млн человек в прошлом году

В то же время не были пропущены через границу в прошлом году более 126 000 человек, около 10 000 из них сообщили заведомо ложные сведения о себе и о цели своего визита. Кроме того, российские пограничники пресекли свыше 5500 попыток проникновения в Россию лиц, связанных с международным терроризмом и экстремизмом. Это втрое больше, чем в 2022 г.