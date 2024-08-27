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Шойгу: Запад наращивает информационное давление на Россию

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о наращивании Западом информационного давления и манипулировании сознанием. Об этом он заявил на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Для ослабления единства нашего народа наращивается информационное давление, осуществляется манипулирование общественным сознанием, стимулируются негативные социальные процессы, искажается история, нивелируются духовно-нравственные ценности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

С помощью информационных технологий распространяются призывы к незаконным протестам и выступлениям, массовым беспорядкам, совершению терактов. Шойгу заявил, что таким образом «наши противники пытаются дестабилизировать общество, политическую обстановку в российских регионах».

Шойгу в июне 2023 г., тогда еще в должности министра обороны России, заявил, что коллективный Запад развернул против России настоящую войну. В том числе вводятся «бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах».

Тогда он отметил, что сейчас «решается судьба нашей родины» и «определяется ее геополитическое будущее».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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