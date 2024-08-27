Шойгу: Запад наращивает информационное давление на Россию
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о наращивании Западом информационного давления и манипулировании сознанием. Об этом он заявил на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.
«Для ослабления единства нашего народа наращивается информационное давление, осуществляется манипулирование общественным сознанием, стимулируются негативные социальные процессы, искажается история, нивелируются духовно-нравственные ценности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
С помощью информационных технологий распространяются призывы к незаконным протестам и выступлениям, массовым беспорядкам, совершению терактов. Шойгу заявил, что таким образом «наши противники пытаются дестабилизировать общество, политическую обстановку в российских регионах».
Шойгу в июне 2023 г., тогда еще в должности министра обороны России, заявил, что коллективный Запад развернул против России настоящую войну. В том числе вводятся «бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах».
Тогда он отметил, что сейчас «решается судьба нашей родины» и «определяется ее геополитическое будущее».