Постпред РФ Ульянов назвал сигналом для Украины призыв Гросси не атаковать АЭС
Слова директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о недопустимости атак на Курскую АЭС – сигнал для Украины, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«На пресс-конференции во время сегодняшнего визита на Курскую АЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил: не атакуйте атомную электростанцию. Это четкий сигнал, адресованный, в первую очередь, украинской стороне», – написал он в своем Telegram-канале.
Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Курчатов в Курской области 27 августа. Во время визита директор агентства убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт.
С 6 августа в Курской области продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. 22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев предпринимал попытки атаковать Курскую АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку Украины атаковать станцию.