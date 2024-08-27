Постпред РФ Ульянов назвал сигналом для Украины призыв Гросси не атаковать АЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Курчатов в Курской области 27 августа. Во время визита директор агентства убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт.