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Постпред РФ Ульянов назвал сигналом для Украины призыв Гросси не атаковать АЭС

Ведомости

Слова директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о недопустимости атак на Курскую АЭС – сигнал для Украины, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«На пресс-конференции во время сегодняшнего визита на Курскую АЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил: не атакуйте атомную электростанцию. Это четкий сигнал, адресованный, в первую очередь, украинской стороне», – написал он в своем Telegram-канале.

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Курчатов в Курской области 27 августа. Во время визита директор агентства убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. 22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев предпринимал попытки атаковать Курскую АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку Украины атаковать станцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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