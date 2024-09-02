Путин провел открытый урок «Разговор о важном» со школьниками в Кызыле

Путин провел открытый урок «Разговор о важном» со школьниками в КызылеПрезидент прилетел в Туву утром 2 сентября
Президент России Владимир Путин провел приуроченный к 1 сентября открытый урок «Разговоры о важном» для обучающихся средней общеобразовательной школы № 20 имени Героев Отечества в столице Тувы городе Кызыле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
До этого Путин осмотрел классы и спортивный зал школы. Учебное заведение № 20 было построено в рамках федерального проекта «Современная школа». Оно рассчитано на 835 учащихся. Обучение в школе ведется на русском и тувинском языках. Путин отметил необходимость обучения русскому языку.
«Это язык многонационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно, потому что он объединяет все народы России в единый организм», – отметил президент России.
Глава государства также поздравил школьников, студентов, преподавателей и родителей с началом нового учебного года. Он отметил важность этого события не только для учащихся, но и для всех членов семьи и тех, кто посвящает себя вопросам образования. Путин подчеркнул особую роль педагогов в жизни людей.
Путин прилетел в Кызыл утром 2 сентября. Мероприятия, которые пройдут в Кызыле, связаны с началом учебного года. Это первая рабочая поездка российского лидера в Туву с 2014 г. До этого он несколько дней был в Туве в августе 2007 г.
«Разговоры о важном» – это цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Уроки проходят еженедельно по понедельникам. Первые занятия состоялись 5 сентября 2022 г. по всей стране. Кроме того, каждая учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.