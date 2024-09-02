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Путин провел открытый урок «Разговор о важном» со школьниками в Кызыле

Президент прилетел в Туву утром 2 сентября
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел приуроченный к 1 сентября открытый урок «Разговоры о важном» для обучающихся средней общеобразовательной школы № 20 имени Героев Отечества в столице Тувы городе Кызыле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

До этого Путин осмотрел классы и спортивный зал школы. Учебное заведение № 20 было построено в рамках федерального проекта «Современная школа». Оно рассчитано на 835 учащихся. Обучение в школе ведется на русском и тувинском языках. Путин отметил необходимость обучения русскому языку.

«Это язык многонационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно, потому что он объединяет все народы России в единый организм», – отметил президент России.

Глава государства также поздравил школьников, студентов, преподавателей и родителей с началом нового учебного года. Он отметил важность этого события не только для учащихся, но и для всех членов семьи и тех, кто посвящает себя вопросам образования. Путин подчеркнул особую роль педагогов в жизни людей.

Путин прилетел в Кызыл утром 2 сентября. Мероприятия, которые пройдут в Кызыле, связаны с началом учебного года. Это первая рабочая поездка российского лидера в Туву с 2014 г.  До этого он несколько дней был в Туве в августе 2007 г.

«Разговоры о важном» – это цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Уроки проходят еженедельно по понедельникам. Первые занятия состоялись 5 сентября 2022 г. по всей стране. Кроме того, каждая учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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