Путин провел открытый урок «Разговор о важном» со школьниками в Кызыле

Глава государства также поздравил школьников, студентов, преподавателей и родителей с началом нового учебного года. Он отметил важность этого события не только для учащихся, но и для всех членов семьи и тех, кто посвящает себя вопросам образования. Путин подчеркнул особую роль педагогов в жизни людей.