Мишустин назначил заместителем главы ФАС Григория Радионова

Согласно сайту ФАС России, сейчас у руководителя ведомства Максима Шаскольского уже есть девять заместителей. В конце августа Мишустин освободил от должности заместителя руководителя ФАС Петра Иванова по его просьбе. В ведомстве он курировал работу четырех управлений: по борьбе с картелями, регулирования транспорта и контроля закрытых закупок, регулирования связи и информационных технологий, контроля размещения государственного заказа.