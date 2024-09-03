Мишустин назначил заместителем главы ФАС Григория Радионова
Заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) назначен начальник управления по борьбе с картелями Григорий Радионов. Это следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«Назначить Радионова Григория Геннадьевича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы», – говорится в документе.
Радионов родился в 1980 г. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция» в 2002 г., а в 2013 г. – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «финансы и кредит». Является кандидатом юридических наук.
С 2003 по 2021 гг. работал в органах прокуратуры России, занимал должности прокурора Западного и Северного административных округов Москвы. Должность начальника управления по борьбе с картелями ФАС занял 10 июня 2021 г.
Согласно сайту ФАС России, сейчас у руководителя ведомства Максима Шаскольского уже есть девять заместителей. В конце августа Мишустин освободил от должности заместителя руководителя ФАС Петра Иванова по его просьбе. В ведомстве он курировал работу четырех управлений: по борьбе с картелями, регулирования транспорта и контроля закрытых закупок, регулирования связи и информационных технологий, контроля размещения государственного заказа.