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Мишустин назначил заместителем главы ФАС Григория Радионова

Ведомости

Заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) назначен начальник управления по борьбе с картелями Григорий Радионов. Это следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Назначить Радионова Григория Геннадьевича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы», – говорится в документе.

Радионов родился в 1980 г. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция» в 2002 г., а в 2013 г. – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «финансы и кредит». Является кандидатом юридических наук.

С 2003 по 2021 гг. работал в органах прокуратуры России, занимал должности прокурора Западного и Северного административных округов Москвы. Должность начальника управления по борьбе с картелями ФАС занял 10 июня 2021 г.

Согласно сайту ФАС России, сейчас у руководителя ведомства Максима Шаскольского уже есть девять заместителей. В конце августа Мишустин освободил от должности заместителя руководителя ФАС Петра Иванова по его просьбе. В ведомстве он курировал работу четырех управлений: по борьбе с картелями, регулирования транспорта и контроля закрытых закупок, регулирования связи и информационных технологий, контроля размещения государственного заказа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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