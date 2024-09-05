Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Макгрегор заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии

Ведомости

Боец MMA и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил намернии стать президентом Ирландии. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Как президент, я обладаю правом созывать Даил [ирландский парламент], а также распускать его. Итак, как я уже говорил, я хотел бы получить ответы на все вопросы, которые народ Ирландии ищет, от этих грабителей трудящихся, от этих разрушителей семейных устоев, от этих разрушителей малого бизнеса, и так далее, и тому подобное!» – написал Макгрегор.

По его словам, «шарлатаны, занимающие высокие посты», будут призваны к ответу перед народом Ирландии в тот же день, или ему придется распустить парламент.

«Ирландии нужен действующий президент, работающий исключительно на благо народа Ирландии. Это я. Я – единственный логичный выбор. Приближается 2025 г.», – резюмировал Макгрегор.

Макгрегор не участвовал в боях с тех пор, как получил перелом ноги во время боя с Дастином Порье в июле 2021 г., но продолжал монетизировать свое имя и образ. Согласно рейтингу Sportico, Макгрегор входит в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен, заработав в общей сложности за карьеру в октагоне и благодаря коммерческим контрактам $555 млн. При этом Конор – единственный боец ​​ММА в рейтинге. В апреле Макгрегор стал соинвестором американской лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных