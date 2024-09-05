Макгрегор заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии
Боец MMA и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил намернии стать президентом Ирландии. Об этом он сообщил в соцсети X.
«Как президент, я обладаю правом созывать Даил [ирландский парламент], а также распускать его. Итак, как я уже говорил, я хотел бы получить ответы на все вопросы, которые народ Ирландии ищет, от этих грабителей трудящихся, от этих разрушителей семейных устоев, от этих разрушителей малого бизнеса, и так далее, и тому подобное!» – написал Макгрегор.
По его словам, «шарлатаны, занимающие высокие посты», будут призваны к ответу перед народом Ирландии в тот же день, или ему придется распустить парламент.
«Ирландии нужен действующий президент, работающий исключительно на благо народа Ирландии. Это я. Я – единственный логичный выбор. Приближается 2025 г.», – резюмировал Макгрегор.
Макгрегор не участвовал в боях с тех пор, как получил перелом ноги во время боя с Дастином Порье в июле 2021 г., но продолжал монетизировать свое имя и образ. Согласно рейтингу Sportico, Макгрегор входит в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен, заработав в общей сложности за карьеру в октагоне и благодаря коммерческим контрактам $555 млн. При этом Конор – единственный боец ММА в рейтинге. В апреле Макгрегор стал соинвестором американской лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).