Президент Ирана Пезешкиан призвал перенести столицу на юг
Политический и экономический центр Ирана должен быть перенесен на южное побережье, сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.
«У нас нет другого варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью страны», – сказал он (цитата по ТАСС).
Президент обосновал свое предложение повышением конкурентоспособности Ирана – сейчас сырье необходимо сначала доставить с юга и побережья в центр, а уже созданный готовый продукт – вновь отправить обратно на юг для экспорта.
В июле Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. В мае бывший глава государства Эбрахим Раиси, министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян и еще несколько иранских чиновников погибли в результате жесткой посадки вертолета. Президентский борт потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.