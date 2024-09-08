Президент Ирана Пезешкиан призвал перенести столицу на юг

В июле Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. В мае бывший глава государства Эбрахим Раиси, министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян и еще несколько иранских чиновников погибли в результате жесткой посадки вертолета. Президентский борт потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.