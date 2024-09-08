Шольц заявил о моменте для переговоров об урегулировании конфликта на Украине
Сейчас наступил момент, когда необходимо ускорить завершение конфликта на Украине путем переговоров. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
«Сейчас самое время обсудить, как мы можем перейти от военных действий к миру быстрее, чем кажется в настоящий момент», – подчеркнул Шольц.
5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. По его словам, параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но украинские власти пошли по другому пути.
14 июня российский лидер назвал ряд условий для начала переговоров об урегулировании на Украине. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но в конце июля после первого мирного саммита по Украине президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров.
После того как украинские войска 6 августа вторглись на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.