Шольц заявил о моменте для переговоров об урегулировании конфликта на Украине

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. По его словам, параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но украинские власти пошли по другому пути.