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Шольц заявил о моменте для переговоров об урегулировании конфликта на Украине

Ведомости

Сейчас наступил момент, когда необходимо ускорить завершение конфликта на Украине путем переговоров. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

«Сейчас самое время обсудить, как мы можем перейти от военных действий к миру быстрее, чем кажется в настоящий момент», – подчеркнул Шольц.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. По его словам, параметры возможного мирного соглашения с представителями властей Украины обсуждались, стороны пришли к соглашению и завизировали документ. Его нужно было доработать, но украинские власти пошли по другому пути.

14 июня российский лидер назвал ряд условий для начала переговоров об урегулировании на Украине. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. Но в конце июля после первого мирного саммита по Украине президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров.

После того как украинские войска 6 августа вторглись на территорию Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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