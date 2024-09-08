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Абрамченко, Матыцин и Шульгинов лидируют на довыборах в Госдуму

Ведомости

По итогам обработки части протоколов бывшая вице-премьер России Виктория Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу № 152 в Ростовской области, экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов – по одномандатному округу № 35 в Хакасии, а бывший глава Минспорта Олега Матыцин – по одномандатному округу № 78 в Брянской области. Это следует из данных Центризбиркома.

В Хакасии обработано уже более 91% бюллетеней. Самовыдвиженец Шульгинов пока набрал 55 915 голосов, или 55,97%. Следом за ним – Владимир Смышляев («Справедливая Россия – За правду») – 29,58% голосов, Михаил Гайдай («Партия За!») – 2,99% голосов.

По Южному округу обработано пока чуть более 2% протоколов, но выдвинутая от «Единой России» Абрамченко уже лидирует в голосовании с большим отрывом. Согласно данным ЦИК на момент публикации, кандидатка набрала 3142 голоса, или 64,9%. На втором месте пока Наталья Оськина (ЛДПР) – 9,13%, на третьем – Дмитрий Величко («Новые люди») – 8,66%.

В Брянской области обработано 0,41% протоколов, согласно которым Матыцин лидирует, набрав 90,72% голосов.

С 6 по 8 сентября 2024 г. россияне в 83 регионах страны голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

О том, что Абрамченко, Матыцин и Шульгинов не вошли в состав нового кабинета министров, стало известно в середине мая. Тогда же президент РФ Владимир Путин провел с каждым из них отдельную встречу, в ходе которой поблагодарил за работу и предложил обсудить будущую деятельность, но уже в закрытом от СМИ режиме. 28 мая «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писали, что все отставники могут стать депутатами Госдумы. В частности, Абрамченко, по словам двух собеседников издания, может занять пост вице-спикера нижней палаты парламента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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