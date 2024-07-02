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«Единая Россия» выдвинула Матыцина и Абрамченко на довыборы в Думу

Результаты голосования генсовета по кандидатам на сентябрьские выборы стали ожидаемыми
Екатерина Щербинина
Олег Матыцин/ Алексей Орлов / Ведомости

На генеральном совете «Единой России» принято решение о выдвижении экс-министра спорта Олега Матыцина и бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на довыборы в Госдуму в Брянской и Ростовской областях. Партия также поддержала кандидатуру экс-министра энергетики Николая Шульгинова по Хакасскому округу. Заседание транслировалось в прямом эфире.

«Вы должны не просто помогать правительству, а периодически его терзать. Но надо делать это в конструктивном ключе, потому что вы отлично знаете, как работают механизмы правительства», – обратился к ним председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

До оглашения решения генсовета, принятого по итогам тайного голосования, Абрамченко заявила, что считает выдвижение возможностью продолжить служение стране и в случае переизбрания сосредоточится на реализации народной программы. Матыцин также пообещал, что в случае победы особое внимание будет уделять работе с участниками спецоперации, обеспечению интересов их семей, материнства и детства. По словам Шульгинова, он идет на выборы «на благо Хакасии».

Сенатор от ЛНР и заместитель секретаря генсовета партии Дарья Лантратова заявила, что «Единая Россия» идет на довыборы в Госдуму с обновленной народной программой.

«Нашим приоритетом стала поддержка участников спецоперации и их семей. Во многом по народной программе стала налаживаться жизнь в новых регионах», – сказала Лантратова.

По ее словам, поддержанные генсоветом кандидаты уже подтвердили, что знакомы с этой народной программой и «разделяют ее цели и задачи».

О том, что Абрамченко, Матыцин и Шульгинов не вошли в состав нового кабинета министров, стало известно в середине мая. Тогда же президент РФ Владимир Путин провел с каждым из них отдельную встречу, в ходе которой поблагодарил за работу и предложил обсудить будущую деятельность, но уже в закрытом от СМИ режиме. 28 мая «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писали, что все отставники могут стать депутатами Госдумы. В частности, Абрамченко, по словам двух собеседников издания, может занять пост вице-спикера нижней палаты парламента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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