«Единая Россия» выдвинула Матыцина и Абрамченко на довыборы в Думу

О том, что Абрамченко, Матыцин и Шульгинов не вошли в состав нового кабинета министров, стало известно в середине мая. Тогда же президент РФ Владимир Путин провел с каждым из них отдельную встречу, в ходе которой поблагодарил за работу и предложил обсудить будущую деятельность, но уже в закрытом от СМИ режиме. 28 мая «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писали, что все отставники могут стать депутатами Госдумы. В частности, Абрамченко, по словам двух собеседников издания, может занять пост вице-спикера нижней палаты парламента.