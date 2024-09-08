Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

До перехода на работу в Оренбургскую область Паслер занимался бизнесом, кроме этого, он был депутатом заксобрания Свердловской области, затем – председателем правительства региона. В 2017 г. опять ушел в бизнес. Президент РФ Владимир Путин назначил Паслера врио главы региона 21 марта 2019 г. вместо прежнего губернатора Юрия Берга. Избрался Паслер от «Единой России» в сентябре 2019 г. с результатом 65,9%.