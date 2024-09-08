Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
На выборах губернатор Оренбургской области по итогам обработки 98,74% протоколов лидирует действующий глава региона Денис Паслер. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.
Паслер был выдвинут в качестве кандидата от партии «Единая Россия». Действующий глава региона набрал 596 916 голосов, или 77,83%. Остальные три кандидата получили примерно одинаковый уровень народной поддержки: Рамиль Гафаров («Коммунисты России») – 56 625 голосов (7,38%), Екатерина Калегина («Новые люди») – 51 231 голос (6,68%), Оксана Набатчикова («Справедливая Россия – за правду») – 47 827 голосов (6,24%).
В своем Telegram-канале Паслер сообщил, что данные по явке стали одними из самых высоких за всю историю губернаторских выборов.
До перехода на работу в Оренбургскую область Паслер занимался бизнесом, кроме этого, он был депутатом заксобрания Свердловской области, затем – председателем правительства региона. В 2017 г. опять ушел в бизнес. Президент РФ Владимир Путин назначил Паслера врио главы региона 21 марта 2019 г. вместо прежнего губернатора Юрия Берга. Избрался Паслер от «Единой России» в сентябре 2019 г. с результатом 65,9%.
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.