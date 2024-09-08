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Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

Ведомости

На выборах губернатор Оренбургской области по итогам обработки 98,74% протоколов лидирует действующий глава региона Денис Паслер. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Паслер был выдвинут в качестве кандидата от партии «Единая Россия». Действующий глава региона набрал 596 916 голосов, или 77,83%. Остальные три кандидата получили примерно одинаковый уровень народной поддержки: Рамиль Гафаров («Коммунисты России») – 56 625 голосов (7,38%), Екатерина Калегина («Новые люди») – 51 231 голос (6,68%), Оксана Набатчикова («Справедливая Россия – за правду») – 47 827 голосов (6,24%).

В своем Telegram-канале Паслер сообщил, что данные по явке стали одними из самых высоких за всю историю губернаторских выборов.

До перехода на работу в Оренбургскую область Паслер занимался бизнесом, кроме этого, он был депутатом заксобрания Свердловской области, затем – председателем правительства региона. В 2017 г. опять ушел в бизнес. Президент РФ Владимир Путин назначил Паслера врио главы региона 21 марта 2019 г. вместо прежнего губернатора Юрия Берга. Избрался Паслер от «Единой России» в сентябре 2019 г. с результатом 65,9%.

С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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