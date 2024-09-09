В ЕДГ-2024 приняли участие 27 млн избирателей

Памфилова отметила, что в 2024 г. ЦИК провел «две сложные кампании». После полученного опыта на выборах президента России в марте 2024 г. комиссия готовилась к большому числу провокаций и на региональных выборах, но этого не произошло. Она отметила «максимальную выдержку, спокойствие, ответственность и понимание» людей, что их долг заключается в том, чтобы проявить лучшие качества.