В ЕДГ-2024 приняли участие 27 млн избирателей
В выборах в Единый день голосования (ЕДГ) приняли участие 27 млн избирателей. Это 47% от всех, кто обладает избирательным правом в ходе этого ЕДГ, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге.
«Хочу сказать спасибо всем, в первую очередь избирателям. Никогда не было такой высокой явки с 2017 г. на ЕДГ», – отметила она.
Памфилова отметила, что в 2024 г. ЦИК провел «две сложные кампании». После полученного опыта на выборах президента России в марте 2024 г. комиссия готовилась к большому числу провокаций и на региональных выборах, но этого не произошло. Она отметила «максимальную выдержку, спокойствие, ответственность и понимание» людей, что их долг заключается в том, чтобы проявить лучшие качества.
8 сентября Памфилова также указывала на высокую явку через ДЭГ. По данным Минцифры, дистанционно проголосовали более 827 000 избирателей на выборах разных уровней в 25 регионах страны.
С 6 по 8 сентября жители 83 регионов РФ проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице также прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялись около 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.