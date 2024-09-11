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Сибига провел встречу о снятии ограничений на удары по России с генсеком НАТО

Ведомости

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, где обсуждалось снятие ограничений на удары по России. Об этом Сибига написал на своей странице X.

По словам Сибиги, такое разрешение – «жизненно необходимо Украине». По словам главы МИДа, также были обсуждены увеличение военной помощи Украине и ее поддержание, увеличение оборонного производства и инвестиции в украинское оружие. Новый министр в ходе беседы также подтвердил сохранение курса на членство Украины в альянсе.

5 сентября Сибига был назначен министром иностранных дел Украины вместо Дмитрия Кулебы, который ушел в отставку 4 сентября. До назначения на пост главы МИД Сибига занимал должность первого заместителя министра иностранных дел. Украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник сообщало, что президент страны Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» пояснил увольнение Кулебы тем, что ему не хватало энергии для продвижения поставок оружия Киеву.

10 сентября «РИА Новости» сообщили, что президент США Джо Байден намерен 13 сентября обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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