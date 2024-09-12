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Убившее Бен Ладена подразделение ВМС США готовится к вторжению Китая в Тайвань

Ведомости

Команда шестой группы «Морских котиков» – тайное подразделение ВМС США, ответственное за убийство основателя «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) Усамы бен Ладена – больше года ведет подготовку к миссии по оказанию помощи Тайваню в случае вторжения Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Секретные учения подчеркивают повышенное внимание США к усилению сдерживания, чтобы заставить Китай дважды подумать перед нападением на Тайвань, одновременно усиливая подготовку на случай, если президент Си Цзиньпин прикажет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) атаковать или вторгнуться на остров», – говорится в материале.

Отмечается, что американские военные «ускорили подготовку к чрезвычайным ситуациям, поскольку НОАК быстро модернизируется, чтобы выполнить приказ Си Цзиньпина о том, что к 2027 г. у нее будет возможность захватить Тайвань силой».

Пентагон не стал раскрывать конкретных деталей. По словам представителя американского ведомства, силы минобороны «готовятся к широкому спектру непредвиденных обстоятельств».

В конце августа минобороны Китая потребовало от США отказаться от военного сотрудничества с Тайванем, так как тайваньский вопрос является ключевым интересом КНР. Зампредседателя центрального военного совета (ЦВС) Китая Чжан Юся встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны договорились поддерживать стабильность в области военной безопасности между Китаем и Соединенными Штатами, которая, как отмечает Чжан, является ключевой во взаимоотношениях двух государств. При этом он подчеркнул, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений.

23 августа вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение 27 летательных аппаратов НОАК к острову.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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