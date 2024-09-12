Убившее Бен Ладена подразделение ВМС США готовится к вторжению Китая в Тайвань

В конце августа минобороны Китая потребовало от США отказаться от военного сотрудничества с Тайванем, так как тайваньский вопрос является ключевым интересом КНР. Зампредседателя центрального военного совета (ЦВС) Китая Чжан Юся встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны договорились поддерживать стабильность в области военной безопасности между Китаем и Соединенными Штатами, которая, как отмечает Чжан, является ключевой во взаимоотношениях двух государств. При этом он подчеркнул, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений.