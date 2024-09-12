Убившее Бен Ладена подразделение ВМС США готовится к вторжению Китая в Тайвань
Команда шестой группы «Морских котиков» – тайное подразделение ВМС США, ответственное за убийство основателя «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) Усамы бен Ладена – больше года ведет подготовку к миссии по оказанию помощи Тайваню в случае вторжения Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
«Секретные учения подчеркивают повышенное внимание США к усилению сдерживания, чтобы заставить Китай дважды подумать перед нападением на Тайвань, одновременно усиливая подготовку на случай, если президент Си Цзиньпин прикажет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) атаковать или вторгнуться на остров», – говорится в материале.
Отмечается, что американские военные «ускорили подготовку к чрезвычайным ситуациям, поскольку НОАК быстро модернизируется, чтобы выполнить приказ Си Цзиньпина о том, что к 2027 г. у нее будет возможность захватить Тайвань силой».
Пентагон не стал раскрывать конкретных деталей. По словам представителя американского ведомства, силы минобороны «готовятся к широкому спектру непредвиденных обстоятельств».
В конце августа минобороны Китая потребовало от США отказаться от военного сотрудничества с Тайванем, так как тайваньский вопрос является ключевым интересом КНР. Зампредседателя центрального военного совета (ЦВС) Китая Чжан Юся встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны договорились поддерживать стабильность в области военной безопасности между Китаем и Соединенными Штатами, которая, как отмечает Чжан, является ключевой во взаимоотношениях двух государств. При этом он подчеркнул, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений.
23 августа вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение 27 летательных аппаратов НОАК к острову.