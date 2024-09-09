В конгрессе США рассмотрят несколько антикитайских законопроектов

Предложения конгрессменов касаются нескольких сфер. В технологическую часть входят законопроекты, направленные против китайской индустрии электромобилей, беспилотников и биотехнологий. Так, налоговые льготы не будут распространяться на электромобили, батареи которых содержат компоненты, поставленные лицами, находящимися под ограничениями минфина или минторга США. Что касается дронов, то конгрессмены требуют ограничить доступ на американский рынок оборудования китайской DJI Technologies, которая их производит. Также любым американским лицам, получающим средства из федерального бюджета, будет запрещено сотрудничать с пятью биотех-компаниями, связанными с Китаем.