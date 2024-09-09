В конгрессе США рассмотрят несколько антикитайских законопроектов

В конгрессе США рассмотрят несколько антикитайских законопроектовОни могут затронуть военную, технологическую и образовательную сферы
С 9 по 15 сентября в конгрессе США рассмотрят несколько законопроектов, направленных против КНР. Эти документы опубликованы на сайте законопроектов палаты представителей.
Предложения конгрессменов касаются нескольких сфер. В технологическую часть входят законопроекты, направленные против китайской индустрии электромобилей, беспилотников и биотехнологий. Так, налоговые льготы не будут распространяться на электромобили, батареи которых содержат компоненты, поставленные лицами, находящимися под ограничениями минфина или минторга США. Что касается дронов, то конгрессмены требуют ограничить доступ на американский рынок оборудования китайской DJI Technologies, которая их производит. Также любым американским лицам, получающим средства из федерального бюджета, будет запрещено сотрудничать с пятью биотех-компаниями, связанными с Китаем.
Вместе с тем в конгрессе хотят усовершенствовать систему борьбы с экономическим шпионажем. Для этого предлагается создать спецпрограмму по защите от «действий Коммунистической партии Китая».
Законодатели планируют изменить и форму академических связей двух стран. Один из документов предусматривает ограничения на финансирование «институтов высшего образования, имеющих отношения с Институтами Конфуция (институты КНР по продвижению китайской культуры за рубежом. – «Ведомости»)». Второй направлен на ужесточение условий продления соглашения о научно-техническом сотрудничестве 1979 г., срок действия которого истек 27 августа. Например, туда предлагают добавить условия по соблюдению в Китае прав человека.
В конгрессе не забыли упомянуть необходимость «сдерживать агрессию Китая против Тайваня». Согласно одному из документов, для этого минфин должен публиковать данные о финансовых организациях и счетах, связанных с официальными лицами из КНР.
Еще один законопроект направлен на борьбу с увеличением доли китайского юаня в корзине специальных прав заимствования МВФ. Также конгрессмены рассмотрят ограничения на китайские инвестиции в сельскохозяйственный сектор США. Кроме того, предлагается одобрить очередное выделение средств на борьбу с «пагубным влиянием КНР». Упомянутые законопроекты подготовлены с участием членов обеих партий, демократической и республиканской. По данным Associated Press, пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал намерения конгрессменов «новым маккартизмом».
Рассматриваемые законопроекты – лишнее подтверждение долгосрочного антикитайского консенсуса в американской политической системе, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Алексей Степанов. Эксперт подчеркнул, что такие действия подрывают вероятность минимального прогресса в отношениях, которого можно было достигнуть в результате встреч американских и китайских чиновников за последние два года. «Регулировать соперничество будет еще труднее», – сказал он.
Помимо геополитических задач, предлагая такие меры, конгрессмены преследуют сиюминутные политические цели, говорит ведущий сотрудник Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Во время выборов в конгресс, которые проходят одновременно с президентскими, они попытаются показать себя избирателям защитниками нацбезопасности.
Несмотря на негативное в целом отношение американцев к КНР (согласно Pew Research Center, на апрель 2024 г. таковых 81% американцев), только 2% избирателей считают внешнюю политику важной темой при принятии решения, кому отдать свой голос, следует из июльских данных Statista.
Сокольщик объясняет, что внешнеполитический аспект является самым «дешевым» с точки зрения репутации и ресурсов конгрессменов. Они знают, что не все будет одобрено, поэтому и позволяют себе часто предлагать документы с довольно агрессивным содержанием, резюмировал американист.