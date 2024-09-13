Российские военные за сутки отразили три попытки прорыва в приграничье

Всего за сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей. 20 украинских военнослужащих сдались в плен.