Российские военные за сутки отразили три попытки прорыва в приграничье
Российская армейская авиация и артиллеристы отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в Курской области в направлении населенных пунктов Новый путь, Медвежье и Веселое. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В результате этих попыток ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными. Украинская сторона также лишилась пяти танков, двух боевых машин пехоты, бронетранспортера, девяти боевых бронированных машин, двух автомобилей и двух инженерных машины разграждения.
Всего за сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей. 20 украинских военнослужащих сдались в плен.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.