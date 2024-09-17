ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины на Урале

Ликвидированный агент – гражданин России 1984 г. рождения. Во время задержания он оказывал вооруженное сопротивление. Сотрудники службы нейтрализовали его ответным огнем. На месте происшествия были найдены пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство большой мощности, а также средства связи, которые использовались для с контактов с Главным управлением разведки минобороны Украины.