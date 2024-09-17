ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины на Урале

ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины на УралеОн планировал взорвать авто одного из руководителей оборонного предприятия Свердловской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали агента военной разведки Украины, который готовил теракт в Свердловской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.
«По заданию кураторов террорист изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области», – говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).
Ликвидированный агент – гражданин России 1984 г. рождения. Во время задержания он оказывал вооруженное сопротивление. Сотрудники службы нейтрализовали его ответным огнем. На месте происшествия были найдены пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство большой мощности, а также средства связи, которые использовались для с контактов с Главным управлением разведки минобороны Украины.
При обысках по месту жительства и в гараже обнаружены инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств. ФСБ устанавливает лиц, оказывавших содействие агенту Украины.
2 сентября сотрудники ФСБ России задержали жителя Керчи, передававшего украинским спецслужбам данные о расположении средств противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму. Как утверждают в ЦОС, фигурант сам вышел на контакт с представителями спецслужб Украины, а в дальнейшем по их заданию вел сбор и передачу сведений.