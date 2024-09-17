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ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины на Урале

Он планировал взорвать авто одного из руководителей оборонного предприятия Свердловской области
Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали агента военной разведки Украины, который готовил теракт в Свердловской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

«По заданию кураторов террорист изготовил самодельное взрывное устройство, предназначавшееся для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области», – говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).

Ликвидированный агент – гражданин России 1984 г. рождения. Во время задержания он оказывал вооруженное сопротивление. Сотрудники службы нейтрализовали его ответным огнем. На месте происшествия были найдены пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство большой мощности, а также средства связи, которые использовались для с контактов с Главным управлением разведки минобороны Украины.

При обысках по месту жительства и в гараже обнаружены инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств. ФСБ устанавливает лиц, оказывавших содействие агенту Украины.

2 сентября сотрудники ФСБ России задержали жителя Керчи, передававшего украинским спецслужбам данные о расположении средств противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму. Как утверждают в ЦОС, фигурант сам вышел на контакт с представителями спецслужб Украины, а в дальнейшем по их заданию вел сбор и передачу сведений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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