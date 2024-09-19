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Путин: выпуск беспилотников будет увеличен в 10 раз по итогам года

До 2030 года появятся 48 особых научно-производственных центров по их проектированию и выпуску
Ведомости

Выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируется увеличить в 2024 г. почти в 10 раз в годовом исчислении, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, посвященном вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) специального назначения. Видеозапись с фрагментом выступления главы государства опубликована в Telegram-канале Кремля.

Путин рассказал, что в 2023 г. в Вооруженные силы России было поставлено около 140 000 беспилотников различных типов.

«В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера, <…> роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом бо́льшая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения», – сказал президент.

В разных регионах России до 2030 г. планируется создать 48 особых научно-производственных центров, на базе которых будет вестись работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску БПЛА, добавил глава государства.

В ходе заседания Путин также поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и поблагодарил их за преданность своему делу и действительно высокие показатели в работе.

В августе 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на паспорт федпроекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», подготовленный Минпромторгом, писали, что запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд руб. до 2030 г. Минпромторг планировал, что 215 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 16 млрд – регионы, а оставшиеся 36,2 млрд составят внебюджетные источники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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