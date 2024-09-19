Путин: выпуск беспилотников будет увеличен в 10 раз по итогам года

Путин: выпуск беспилотников будет увеличен в 10 раз по итогам годаДо 2030 года появятся 48 особых научно-производственных центров по их проектированию и выпуску
Выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируется увеличить в 2024 г. почти в 10 раз в годовом исчислении, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, посвященном вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) специального назначения. Видеозапись с фрагментом выступления главы государства опубликована в Telegram-канале Кремля.
Путин рассказал, что в 2023 г. в Вооруженные силы России было поставлено около 140 000 беспилотников различных типов.
«В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера, <…> роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом бо́льшая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения», – сказал президент.
В разных регионах России до 2030 г. планируется создать 48 особых научно-производственных центров, на базе которых будет вестись работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску БПЛА, добавил глава государства.
В ходе заседания Путин также поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника и поблагодарил их за преданность своему делу и действительно высокие показатели в работе.
В августе 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на паспорт федпроекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», подготовленный Минпромторгом, писали, что запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд руб. до 2030 г. Минпромторг планировал, что 215 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 16 млрд – регионы, а оставшиеся 36,2 млрд составят внебюджетные источники.