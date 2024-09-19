Путин: выпуск беспилотников будет увеличен в 10 раз по итогам года

«В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера, <…> роботизированные платформы многоцелевого применения. При этом бо́льшая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения», – сказал президент.