Медведев связал идею открытой базы «врагов России» с общественной деятельностью
Отрытая база «врагов России» в случае реализации этой идеи будет не госреестром, а «общественной деятельностью», которая позволит сохранить память об этих людях. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании первого совета первичных отделений партии «Единая Россия».
«Мы должны хранить в памяти, кто это был и что это за люди, для будущего. Вовсе не обязательно их покарать, но чтобы мы знали, что эти личности скомпрометировали себя таким образом. Что с ними в лучшем случае нельзя иметь дело. <...> Это не государственный реестр, это просто общественная деятельность», – сказал он.
17 сентября Медведев предложил создать открытую базу данных «врагов России». По его словам, РФ должна использовать «известное оружие противника для вполне прикладных целей». Зампред Совбеза также выразил мнение, что к отражению ударов вглубь России необходимо тщательно готовиться.
В последние недели СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам вглубь территории России. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны.