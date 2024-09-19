Медведев связал идею открытой базы «врагов России» с общественной деятельностью

«Мы должны хранить в памяти, кто это был и что это за люди, для будущего. Вовсе не обязательно их покарать, но чтобы мы знали, что эти личности скомпрометировали себя таким образом. Что с ними в лучшем случае нельзя иметь дело. <...> Это не государственный реестр, это просто общественная деятельность», – сказал он.