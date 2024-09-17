Медведев предложил создать открытую базу данных «врагов России»
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу данных «врагов России». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей», – сказано в сообщении.
Медведев также считает, что к отражению ударов вглубь России необходимо тщательно готовиться. По его словам, очевидно, что сейчас для таких атак «со стороны Запада нет ограничений».
В последние недели СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам вглубь территории России. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны.
16 сентября представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США по итогам переговоров президента страны Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не готовы объявить о снятии ограничений на удары Киева дальнобойным оружием. Он добавил, что США продолжат взаимодействовать с украинскими партнерами, «обсуждая наилучшие способы оказания им поддержки».