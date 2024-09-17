Медведев предложил создать открытую базу данных «врагов России»

В последние недели СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам вглубь территории России. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны.